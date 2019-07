Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

Harstad: Politiet har vært på en adresse natt til onsdag og roet ned festlighetene etter klager fra naboer. Huseier gitt beskjed om å skru ned musikken og ta hensyn til nabolaget sitt, sier politiet.

Mo i Rana: Nødetatene har rykket ut til Røssvoll flyplass etter melding om røykutvikling i en motor på en Widerøe-maskin under oppstart. Flyet er evakuert. Ikke personskader, sier politiet rundt klokken 07. Senere blir det klart at røykutviklingen skyldes feil på en generator.

Mosjøen: Nødetatene har rykket ut i forbindelse med branntilløp i et ubebodd hus ved Ner-Bjørnåga natt til onsdag. - Brannen er slukket, mindre materielle skader på huset. Saken etterforskes, sa politiet først rundt klokken 05. Klokken 0820 forteller politiet at brannen har blusset opp igjen og at nødetatene drar tilbake til stedet.

Tromsø: Politiet har vært på Utsikten og gitt pålegg til en «festgeneral" om å senke støynivået og ta hensyn til sine naboer. Dette meldte politiet rundt klokken 03.

Sømna: Politiet har gjennomført en trafikkontroll på Sømna rundt klokken 22 tirsdag kveld. 1 førekortbeslag etter at en person på motorsykkel ble målt til en gjennomsnittshastighet på 146 km/t i 80-sonen.

Tromsø: Nederlandsk turist har fått beslaglagt sitt førerkort da han kjørte med to av familiemedlemmene sittende på puter i bagasjerommet i en stasjonsvogn. De var totalt seks i bilen som er registrert for fem. Aktuell bil er norsk. Politiet tror ikke den er kjørt slik fra Nederland.