Se oversikten: Kø av nye elbiler neste år

Fra 2020 slår EUs nye regelverk for CO2-utslipp fra bilparken inn. Det vil innebære at bilprodusentene må ned til et snittutslipp på 95 gram CO2 per kilometer. Nås ikke dette, vanker det enorme bøter. Dermed vil elbiler, som i bruk har null utslipp av CO2, bli ekstremt viktig for mange produsenter.

Forsikringsselskap dobler forsikringsprisene på elbiler Forsikringsselskap mer enn dobler forsikringsprisene på elbiler, som har en skadefrekvens som er nesten 50 prosent høyere enn fossilbiler.

For bilkundene betyr dette at utvalget elbilmodeller vil øke formidabelt de kommende årene. Det starter i slutten av 2019 og fortsetter med en massiv utrulling neste år. Trolig vil også tilgjengeligheten bli god, da produsentene er nødt til å få så mange elbiler som mulig ut på markedet for å nå snittmålet. Dette gjelder særlig dem som tradisjonelt leverer store og sterke biler.