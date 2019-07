På sommerleir mot oljeboring: – Mange kamper igjen

nyheter

24. til 28. juli var Harstad Natur og Ungdom på organisasjonens sommerleir “Norsk olje koker kloden.” Leiren var på Drageid Leirskole i Trøndelag. Her var rundt 200 ungdommer fra hele landet. Sammen ønsker de å vise at det er ungdommene som tar kampen for et bærekraftig miljø.

Ungdommer fra Harstad reiste med buss og tog til Drageid leirskole i Trøndelag for å lære mer om hvordan klima- og miljøutfordringene kan løses. De er nå klare for å holde trykket oppe mot klimaendringene.

– Klimastreikene i vår har vært fantastiske. Stort oppmøte og supre folkemengder, men det er viktig at de fører til en endring. På leiren har vi lagt planer for hvordan vi skal gjøre lokalvalget i høst til et skikkelig miljøvalg, og holde trykket oppe på skolestreikene, sier Kathrine Blakstad (17) fra Harstad Natur og Ungdom.

Dagene på Drageid har høyt tempo, og mellom volleyball og fjellturer har deltakerne på sommerleiren blant annet fått vært med på gårdsbesøk, fisketur, foredrag om oljeboring, og tur til Bessakerfjellet vindkraftverk. For deltakerne fra Harstad har sommerleiren bydd på ny kunnskap og giv i miljøsaken.

– På sommerleiren har jeg lært mer om naturen, hva som truer den, og hvordan vi kan redde den. Mitt høydepunkt under sommerleiren var å lære mer om klimasøksmålet og hvordan vi kan aksjonere videre for at Natur og Ungdom skal vinne saken, sier Dan Solberg (18) fra Harstad Natur og Ungdom.

Harstad Natur og Ungdom har store planer for den kommende høsten. I november skal organisasjonen møte i Borgarting lagmannsrett, i et søksmål mot den norske staten. Natur og Ungdom mener oljeboring i Arktis bryter med ungdommens rett på et levelig miljø, som er gitt gjennom grunnlovens paragraf 112. I tillegg mobiliseres det til ny nasjonal skolestreik 30. august. Harstadværingene gleder seg til å kjempe for miljøet.

– Det har vært god stemning på årets leir. Vi har jo akkurat vunnet saken om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Men det er mange kamper igjen, blant annet oljeboring i Arktis og gruvedumping i Repparfjorden. Denne sommerleiren har lært oss mer om hvordan vi kan arbeide for å redde naturen. Det gleder vi oss til å bruke, avslutter Solberg.