Navn frigitt etter dødsulykken ved Abisko

Det skriver avisa Norrländska Socialdemokraten.

– Det er så tragisk det som har skjedd. David og Niklas var som sjelevenner, og de støttet hverandre i både glede og sorg, sier faren til David, Anders Gidlund, til SVT.

Politiet skal foreløpig ikke ha noen formening om hva som forårsaket ulykken, men antar at etterforskingen mot slutten av uken vil kunne gi et tydeligere bilde av hva som har skjedd.

Det var fredag formiddag at politiet i Norrbotten meldte at det hadde vært en trafikkulykke i Kiruna kommune. En lastebil og en personbil/varebil var involvert. Ulykken inntraff ved Stordalen nord for Kaisepakte.