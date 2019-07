Høyre forsøker å utvanne bompengeopprøret

Høyre har foretatt flere mottrekk og gjør nå et forsøk på å dreie hele bompengedebatten over mot egen banehalvdel. Eller om man vil, å utvanne hele opprøret.

Foran høstens kommunevalg scorer bompengeprotestantene høyt på målingene der de stiller liste, i Bergen til og med som det største. Høyre har foretatt flere mottrekk og gjør nå et forsøk på å dreie hele bompengedebatten over mot egen banehalvdel. Eller om man vil, å utvanne hele opprøret. For hva denne debatten egentlig handler om, ifølge næringsminister og ”sjefideolog” Torbjørn Røe Isaksen, er skatte- og avgiftsnivået generelt. Der har vi nådd et metningspunkt for hva folk er villig til å betale, og en stemme til Høyre betyr lavere skatter og avgifter, forklarer Isaksen i Dagbladet i går.

Etter seks år med Høyreledet regjering, mangler det i alle fall ikke på dristighet i valgkampstrategien; det skal han ha. Men nå slår bompengepartiene tilbake, og det i omtrent alle retninger. - Vil Høyre samarbeide med oss, er det bompenger vi skal snakke om, ikke avgifter generelt, fastslår Bjørn Revil i lokalpartiet i Oslo. Han har imidlertid en tilføyelse: Bompengemotstanden handler ikke bare om lommeboka, men også om at folk er ”lei av beslutninger fattet over hodet på dem.”