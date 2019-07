Byens egen borgermester

nyheter

Miniatyrbyen Kasfjord City blomstrer i sommervarmen. De fargerike byggene ses på lang avstand før en har parkert. Witzøe kaller hobbyen et evigvarende prosjekt.

– Kasfjord City ble til ganske tilfeldig. Jeg hadde laget et blomsterbed, men som så tamt ut. Da fant jeg ut at jeg kunne ha miniatyrhus for å piffe opp bedet, sier hun.