Senterpartiet er størst i Nord-Norge: – Har saker folk er opptatt av

nyheter

En måling utført av InFact for avisa Nordlys viser at Senterpartiet tar over som det største partiet i Nord-Norge. Målingen er gjennomført for hele Nord-Norge, hvor det skal være to fylkestingsvalg til høsten. Partiet får et snitt på 23,9 prosent, mens Arbeiderpartiet ligger på 22,5 prosent. I Finnmark og Troms ligger det på henholdsvis 24,2 og 18,5 prosent.

Meningsmåling: Sp er største parti i Nord-Norge Senterpartiet får en oppslutning på 23,9 prosent i en Nordlys-måling for hele Nord-Norge. Med det er Sp større enn Arbeiderpartiet.

Spennende

Varaordfører Eriksen sier at det blir spennende å se hvordan dette slår ned lokalt.