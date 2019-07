nyheter

Rundt øyene nord for Harstad er det etablert en ring av oppdrettsanlegg – på tross av betydelige protester fra lokalmiljøet. Øyene er omringet av slike anlegg som både gjøre noe med trivselen i området og med miljøet i havet.

For vel ett år siden mottok Harstad kommune et engangsbeløp fra oppdrettsnæringa. Beløpet var vel 41 millioner kroner. (Og sannelig håper jeg at næringa bidrar med litt mer til oss etter hvert).