Hålogalandsveien - en ny pulsåre for Sør-Troms og nordre Nordland

nyheter

Sør-Troms og nordre Nordland, det som utgjør Hålogaland, er det mest folkerike området i hele Nord-Norge med sine 120.000 innbyggere. Dette er mulighetenes region med et rikt og variert næringsliv og en offentlig sektor som også er i vekst.

Hålogaland ble ikke sentrum i et nytt samlet Nord-Norge, og det betyr at vi som politikere i regionene må jobbe ekstra hardt for å legge til rette for at denne regionen likevel oppfattes som et kraftsentrum. Alle vi som er så heldige å bo i Hålogaland vil tjene på at vi blir en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. En grunnleggende forutsetning for at dette skal fungere, er at nødvendig infrastruktur er på plass. Forflytning av varer og folk har historisk foregått mye til vanns, men i våre dager er oppgraderte veier som følger korteste vei mellom to punkter den viktigste enkeltfaktoren for regional vekst.