Aleksandra tar med seg over 40 fra Troms til AUFs sommerleir på Utøya

nyheter

– I år er vi en gjeng på over 40 medlemmer som reiser for å delta på Utøyafestivalen. Vi gleder oss til politiske diskusjoner, å treffe nye og gamle kjente fra hele landet og tøffe dueller på fotball- og volleyballbanen, sier leder i AUF i Troms, Aleksandra Seljeseth.

Årets sommerleir går av stabelen fra onsdag 31. juli til søndag 4. august. På årets leirprogram står besøk fra både Jonas Gahr Støre, tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, Hadia Tajik, Bjørnar Skjæran, nobelprisvinner Beatrice Fihn, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Kim Friele og Martin Kolberg, for å nevne noen.

– Programmet er veldig bra i år! Det blir mange spennende, morsomme og interessante taler, innledninger og politiske og praktiske verksteder alle dagene, så jeg tror ikke vi kommer til å kjede oss ett sekund i løpet av sommerleiren, sier Seljeseth i en pressemelding.

Høstens lokalvalg er naturligvis en sentral del av årets sommerleir, og Seljeseth ser frem til å kickstarte valgkampen skikkelig på Utøya. Seljeseth er selv ungdomskandidat for Arbeiderpartiet i Tromsø kommune.

– Vi er veldig klare for å jobbe for at Tromsø fortsatt skal styres av Arbeiderpartiet, nå med Gunnar Wilhelmsen i spissen. Folk i Norge gjør sitt beste hver dag, men regjeringa gjør ikke sitt beste for folk i Norge. Tromsø skal fortsatt være en motvekt til dette og ta ansvar for vår felles fremtid.

Flere av medlemmene som skal være med på AUF-leiren får sitt første møte med «sommerens vakreste eventyr» i år.

– Det er nok mange som har sommerfugler i magen når de tenker på hvordan det kommer til å bli å være en del av Norges største og viktigste politiske verksted, treffe AUF-ere fra hele landet og få mange nye venner. Og selvfølgelig skal vi vinne både sjakk- og volleyballturneringen i år, sier Seljeseth