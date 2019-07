Sommerjobb i minus 26

nyheter

Moheim studerer ellers i året informatikk ved NTNU i Trondheim. De tre siste årene har han hatt sommerjobb ved Diplom– Is sitt sentrallager for Nord-Norge på Stangnes-basen.

– Jeg valgte jobben som lagerarbeider fremfor jobb i butikk da jeg fikk tilbudet om å jobbe for Diplom–Is, og har ikke angret siden. Jeg trives godt selv i minus 26, hvis ikke hadde jeg ikke kommet hjem for å jobbe her, forteller Moheim.