Tips ga funn av bil

– Vi brukte en del tid tirsdag for å finne bilen. Dette ble også formidlet via sosiale medier, sier Line Solheim, som er innsatsleder ved Harstad politistasjon.

– Onsdag morgen fikk vi tips fra publikum at bilen var observert på Stangnes. Det skjedde via sosiale medier. Bilen ble så funnet forlatt på Stangnes onsdag morgen. Vi har også fått melding fra bileier om at det var fjernet en del gjenstander fra garasjen i Skaret. Ingen av de savnede gjenstandene var i bilen som ble funnet, sier Solheim.

Hun kan fortelle at de har en mistenkt i saken. Og at vedkommende er en kjenning av politiet i Harstad.