Nå er det hundedager i havet

nyheter

Hundedagene starter 23. juli og varer til 23. august. I denne perioden er det vanlig med en voldsom oppblomstring av glassmaneter i fjordene. Brennmaneten vokser seg stor og blir giftigere, ifølge Numerologens Verden.

Det skal også tidligere ha blitt sagt at i hundedagene så samlet de farligste giftene seg i vann, både regnvann og stillestående vann. Det sies at havet renser seg og ting kommer opp til overflaten, for eksempel fløt savnede på havet lettere opp, og «liket kunne føres hjem».

Hundedagene varslet også været for resten av sommeren, ifølge folketro. Det ble sagt at «som hundedagene går inn, skal de også gå ut». Om det ble en regnbyge i løpet av de tre første dagene av perioden, så ble det regn. Er det fint vær 23.-24.-25. juli, så skal det holde seg fint en måned fram i tid.

Sur melk og mat som råtner lettere hører også Hundedagene til, ifølge gammel folketro.

Det heter seg også at hunder har lett for å bli villere, og flua og vepsen mer intens.