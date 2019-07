Boka Harstad og deromkring

nyheter

Dette var den fjerde boka i rekka, og het «Harstad og deromkring». I motsetning til de tidligere Harstad-bøkene hadde denne med bilder fra Harstads nabokommuner.

Det var Harstad Tidende AS og To-Foto AS som sto for utgivelsen. Boka ble en allsidig fotobok med mange vakre bilder fra byen og området rundt.