nyheter

Harstad: Under en kontroll i Medkila lørdag kveld, ble det utstedt et forenklet forelegg for ulovlig trimming av moped, og et forenklet forelegg for 74 km/t i 60-sonen.

Harstad: Fire førere fikk bøter på grunn av for høy hastighet i 50-sonen. Høyeste målte hastighet var 67 km/t. En person fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte under kontrollen på Møkkeland lørdag kveld.

Andøy: Seks førere fikk lørdag forenklet forelegg i 50-sonen på Åse. Høyeste hastighet ble lasermålt til 65 km/t.