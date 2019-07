Nytt liv for Harstad sentrum

nyheter

Næringsdrivende, eiendomsaktører og kommunen har samlet seg rundt selskapet Harstad Sentrum AS. Det er gledelig nytt for sentrum i Harstad, påpeker Akselsen.

Viktig senter

– Harstad har i årevis vært et viktig senter for varehandel i distriktet. Nå får vi rustet opp sentrum slik at det blir enda mer attraktivt for reisende å komme til byen. I tillegg har vi to flotte kjøpesentre utenfor sentrum som er med på å trekke folk. Jeg er veldig optimistisk og føler at det er mye positivitet ute blant dem som driver næringsvirksomhet i sentrum, sier Akselsen.