Demonstrasjon mot nedbygging av sykehuset

– Som pasient ved sykehuset føler jeg meg redusert til et tall i et regnskap. Tryggheten og sikkerheten er i ferd med å bli borte. Som pasient føler jeg at skoen begynner å trykke. Og den begynner å trykke hardt.

Dette sa Kåre Danielsen i sin appell da han overrakte 3600 underskrifter til lederen for fylkes helse- og sosialutvalg, Karin Næsvold. Et femtitalls personer møtte opp utenfor samfunnssalen, hvor fylkestinget var samlet, for å demonstrere mot nedbygging av Harstad sykehus. Bare på to dager satte 1600 personer navnet sitt på underskriftslistene.