Kommunen er informert om ødelagt rekkverk: – Må det skje en ulykke?

nyheter

Her har et rekkverk i stål rustet av og henger uten å beskytte noe som helst. Og det i 25 meters lengde. Det verste er ikke lengden, men høyden utenfor muren der rekkverket skulle stått. På det høyeste er det over tre meters fall om noen skulle ramle på det verst tenkelige stedet.

– Problemet er mange år gammelt. Det er i hvert fall fem år siden første gang jeg ga beskjed til kommunen, sier Sandberg.