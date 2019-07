En viktig tomteinvestering for alle

Det eneste som er sikkert i dag er at Stien langs sjøen er sikret adkomst fra Trondenes til sentrum.– Det eneste som er sikkert i dag er at Stien langs sjøen er sikret adkomst fra Trondenes til sentrum.

Tirsdag tok rådmannen og fungerende havnesjef Lennart Jensen pressen med i båt for å vise fram nyinvesteringen.

Kommunen vant budrunden om tomta. Harstad Tidende kjenner til at budet fra kommunen var nærmere to millioner kroner over neste bud.