nyheter

Terlecki er hans nye navn. Tidligere het han Daniel André Johansen. Årsaken til navnebyttet, som skjedde da han var 15 år, er ifølge han at det vil bli lettere i fremtiden å få jobb og karriere.

– Jeg startet veldig ung og ruset meg. Mitt første møte med rus startet som 12-åring. Jeg slet med søvn, og tenkte at å røyke cannabis kunne hjelpe. Det gikk fint i mange år, men som 15-16-åring gikk jeg over til tabletter som blant annet rivotril. Senere gikk jeg over til amfetamin og kokain, sier han.