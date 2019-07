Nyt de siste dagene med vårvær

nyheter

Prognosetjenesten yr.no er ikke alltid til å stole hundre prosent på, men til nå har sommervarmen glimret med sitt fravær, og lysten på sol og varme - understreker varme - så stor at vi velger å på tro det vi ser.

Og yr.no forteller at torsdag er dagen da termometer stiger over sumpen med 10, 11, 12 grader, for da ventes det 17 grader. Og bedre blir det i dagene deretter. 22, 23, 24, 21 grader leser vi. Nå står det riktignok 17 grader igjen tirsdag 23. juli, men det, i likhet med de to dagene før, er usikre prognoser.