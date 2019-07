Ny trussel på fortauet

nyheter

Politiet og Trygg Trafikk vil ha aldersgrense og påbud om hjelm for elsparkesykler. MDG går inn for at de som bruker disse «ståhjulingene» ikke skal regnes som syklister etter veitrafikkloven. Kort sagt, den internasjonale storbytrenden med elektriske sparkesykler ruller inn over Norge denne sommeren. Vi har sett dem også i Harstad, men foreløpig ikke i noe oomfang. Det er likevel grunn til å anta at det er et tidsspørsmål før det vil skje.

Elsparkesykler kan gjerne hilses velkommen som et både klimavennlig, praktisk og artig fremkomstmiddel. Nedsiden er at vi er i ferd med å innføre et nytt faremoment i trafikken – og ikke minst på fortauet og på gang- og sykkelstier. I Oslo meldte legevakten om rundt fire skadde elsparkesyklister per dag i juni, en dobling fra måneden før, mens man ifølge Aftenposten har mistet oversikten over påkjørte og tilskadekomne fotgjengere.