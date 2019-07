Marianne vil føde hjemme

nyheter

På en svangerskapskontroll ble Marianne informert om at fødeavdelingen ved UNN Harstad skal holde stengt for sommeren. Datoen for stengingen er to dager før Mariannes termindato.

— Det er én og en halv time å kjøre til UNN Narvik, det nærmeste sykehuset. Jeg er fryktelig engstelig for å føde, og det er skummelt å tenke på den lange reiseveien, sier Marianne