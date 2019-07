Fjern søppelboksene

nyheter

I Byrunden tidligere i uka etterlyste Torill Bille miljøbevisstheten til harstadværingen. Bakgrunnen for etterlysningen er en tur ned i Altevågen på Trondenes, der engangsgriller og annet søppel sto stablet opp mot allerede overfylte søppelbokser. – Er vi blitt makelig, spør Bille, og viser til det faktum at de fleste som besøker Altevågen har bilen parkert ikke veldig langt unna. Underforstått: Hvorfor i all verden kan ikke folk ta søpla med seg hjem og kaste den der?

Ja, dessverre er det nok sånn at mange lever i den tro at andre kommer og rydder opp etter dem. Og kanskje er ikke det så merkelig at det er forventninger om akkurat det, all den tid det faktisk står en søppelboks i området. Men la oss skynde oss å tilføye: Det er, rett ut sagt, noe henimot tankeløst å stable engangsgriller og annet avfall rundt en boks som for lengst er fylt til randen. Man trenger nemlig ikke spesielt god fantasi for å skjønne at vær, vind og dyr fordeler avfallet rundt i naturen, lenge før kommunen har fått mulighet til å ta hånd om det.