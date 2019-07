Festspillmygg summet

nyheter

– Joggedressen er kjempestilig, utbrøt Cecilie Moen. Hun var en av femten småmygg fra femteklasse på Seljestad skole. Under festspillene svermet disse rundt i byens gater, utkledd med plakater for de ulike forestillingene på Barnas festspillhus og Kulturhuset. De var levende reklameplakater, guider for andre festspillsvermere, og selgere av programbladet for uken.

– Jeg er oversjefsmyggmamma, og dere må møte på Kulturhuset hver dag, sa Bente-Lill Dankertsen. Hun kunne også fortelle til de ivrige småmyggene at de var de eneste som var mygger i hele Nord-Norge,