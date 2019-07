Trenger båter til fiskerne

nyheter

Trond-Roger Larsen er klubbens NM-leder og vet hva som må til for å få et slikt stort arrangement i havn. Ett av de viktigste elementene er båter til å ta deltakerne i mesterskapet ut på havet. Og alle bortsett fra ett mesterskap, har han måttet jobbe for å skaffe båter.

– Klubben har arrangert NM fire ganger, nordisk mesterskap én gang og europamesterskap én gang. I EM i 2006 var det deltakere fra femten nasjoner. Og til det mesterskapet kom båtfolk til oss og tilbød seg å stille med båter. Det er første og eneste gang folk har kommet til oss, sier Larsen.