Tiden er moden for en helårig ferge mellom Skrolsvik og Tore Hunds rike

Senja er den nest største øya i Norge (utenfor Svalbard-skjærgården). Den har en vill, fjellaktig ytre (vestlig) side mot Atlanterhavet, og en mild og frodig indre (østlig) side. Senja har i dag (sommerbetont) fergeforbindelse fra Botnhamn og over Malangen til Brensholmen/Kvaløya- en såkalt turistrute. Likeens over Andfjorden fra Gryllefjord til Andenes og videre mot Vesterålen. Dette er ruter innarbeidet over flere år- og er kjent over store deler av Europa. Turisme er stikkordet, men er også et enormt logistikkmessig savn for de fastboende og brukes derfor også lokalt som transport, spesielt over Malangen.

Tiden må nå være moden for også en fergeforbindelse mellom Skrolsvik til Tore Hunds rike, Bjarkøy- som igjen leder trafikken over Hinnøya som er Norges største øy utenom Svalbard og etter Tromsøya faktisk den folkerikeste. Det er jo litt spesielt å tenke på at all trafikk fra Senja, tung som lett utenom sommersesongen går over Gisundet bru via Finnsnes hele året. Ved litt undersøkelse kan det nevnes at ca 48/50 vogntog med sjømat i døgnet går over Gisundbrua og videre gjennom Finnsnes sentrum opp til E6 og sørover. Ser man året under et er det oppimot 18000 vogntog i året som igjen utgjør om lag 8 milliarder NOK for sjømat-klyngen Senja. Er det mulig var min første tanke- man kan jo bli stum av mindre. Slik jeg kjenner Senjaværingene kan de også rope høyt, men dette blir kanskje for mange en slags stilltiende produksjonsøy – har man hørt om dette? noe man så absolutt bør kunne snakke høyt om.