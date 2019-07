Harstad-folk bruker i snitt 25.000 kroner på ferien i år: Banksjefens sparetips

nyheter

DNB har gjort en landsomfattende undersøkelse om hvordan folk planlegger å bruke feriepengene, og hvor mye de vil bruke på ferien.

– I Harstad og Troms svarer folk at de vil bruke 25.000 kroner på sommerferien. Det er 5000 kroner mer enn i landet for øvrig. Kan det skyldes at vi nordlendinger ikke helt har tatt renteøkningen innover oss, eller skyldes det tilfeldigheter, spør Henriksen.