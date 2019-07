Ønsker å kunne tilby øl og vin

nyheter

Det polske paret, som overtok driften av Cafe Chocolat i mars i fjor, har gjort store endringer på konseptet. Og flere vil ifølge de to komme i løpet av året.

– Først må vi få si at vi støtter utspillet om å skape mer aktivitet i sentrum, og at blant annet tilbudet til de som ønsker å ta seg et glass vin eller en øl blir bedre, sier de to som røper at de har planene klare.