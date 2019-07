nyheter

Til sammen syv mann holdt på i over en time med å fiske opp de to benkene fra vannet. Ingen av benkene ble ødelagt av å ha ligget i vannet over natta.

Slept med robåt

– Parkvesenet stilte med båt, traktor og lastebil slik at vi kunne gjennomføre aksjonen. Et par mann rodde ut og fikk festet tamper rundt benkene slik at vi fikk dratt dem på land. Der ble de løftet opp av vannet av traktoren, forteller arbeidsleder Øystein Rørvoll i Arbeidslaget.