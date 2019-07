Det skjedde i 1993

nyheter

Det var spesielt førskoleungene som markerte seg. En gjeng førskolegutter var utkledd som sjørøvere, og sang «Kaptein Sorte Bill». «Tuppen og Lillemor» ble også fremført på en veldig sjarmerende måte. Noen av de yngste barna sa en regle om de «Modige Maur» som var et prosjekt for at unge ikke skal gi opp så lett. Holder de ut, så er de Modige Maur.

Etter underholdningen var det leker for barna. Barnehagen sto for serveringen med mat som de hadde laget selv. Førskolen på Evenskjer, Liland og Ramsund, og lærerne på Fjelldal skole var inviterte. Rektor Gjertrud Tombre fikk et bilde og blomster hos barnehageungene, siden hun fylte femti år. Foreldre og besteforeldre hadde også møtt opp til hyggelig avslutning på barnehageåret.