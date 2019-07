nyheter

Under åpningen ble det både leikarring, utstillinger og ikke minst omvisning i Aronhuset, kramboden og på loven.

Under åpningen var det streif av solskinn og flere varmegrader. Dermed var det perfekt vær for å besøke bygdetunet. Under åpningen kunne man rusle rundt mellom bygningene, kjøpe brukskunst og se på utstillingene i låven. Fjøset var restaurert og ble brukt til utstillingslokale for brukskunst og bruksgjenstander fra Kristoffer Korneliussens store samling.