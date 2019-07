Bilene er verdt 37 mill. kroner til sammen. Og alle står i Harstad

nyheter

Lamborghini Huracan EVO har en 5,2 liter V10 motor som yter 640 hestekrefter. Den sørger for at 0–100 km/t skjer på 2,9 sekunder.

Du trenger ikke ha det travelt med en slik bil i ditt eie, men det kan være ganske morsomt å måtte tråkke pedalen i bunn. Om du ikke er engstelig for sertifikatet. For her har du alle muligheter til å kvitte deg med kjøreretten.