– Kjærlighet for veteranlastebiler

I slutten av juni hadde 213 meldte seg på veteranlastebiltreff i Tresfjord. Antallet er kanskje imponerende, men mer tidig er det kanskje at fem av førerne valgte etter treffet å kjøre gjennom store deler av landet. Stoppestedet var Harstad.

– Det handler om å ta vare på historien. Dette var den første lastebilen jeg hadde, og jeg har dermed et spesielt forhold til kjøretøyet, forteller Åge Widme.

Veteranbilentusiast

Lastebilføreren legger ikke skjul på at det kan virke noe merkelig at når man endelig har fri fra sjåføryrket velger man frivillig å kjøre over fjell og fjorder for å stoppe i Harstad.

– Jeg elsker yrket mitt. Jobben har jeg alltid vært glad i. Veteranlastebilmiljøet er også et utrolig hyggelig miljø. Det er kjærligheten for gamle biler, herunder også større biler, som gjør at man først blir med i miljøet. Senere er det kanskje miljøet i seg selv som gjør at man bruker tid på dette, forteller han.

Bilen hans er malt blå med hvite nyanser, og er ombygd til en bobil. På lasteplanet finner du et lite og koselig oppholdssted som ligner på en studenthybel.

– Det er faktisk en gammel apotekbrakke fra Forsvaret som er pusset opp og ombygd. Jeg kjøpte den på en auksjon hos Forsvaret. Det er flott at det kan brukes på den måten, sier han.

– Det er trivelig både å kjøre og stoppe når man kan sove på den måten. Jeg synes det er hyggelig, legger han til.

Førstegangsbesøkende

For Widme er det første gang at Harstad visiteres.

– Tidligere har vi kjørt helt til Finnmark, men vi har aldri valgt å ta avstikkeren ut ti Harstad. Vi stoppet ved Harstad camping, og tenkte å være her hele helga. Jeg har nettopp ankommet byen, men førsteinntrykket er godt. Noe av det beste med å være med i et slikt miljø som dette er at man får se og oppleve mange ulike steder i Norge. På veien hit har vi kjørt gjennom både Bodø og Lofoten, sier han.