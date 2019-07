nyheter

Dette fremgår av en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå. At helse- og omsorgsektoren i kommunene gir sterke utslag i deltidsstatistikken, er neppe overraskende. Temaet har lenge stått på så vel den faglige som den politiske dagordenen. Ikke minst i Harstad, som har satt inn målrettede tiltak for å kunne tilby større stillingsbrøker til dem som vil ha det. For ulempene med en utbredt deltidskultur er mange og velkjente. Dårlige utsikter til full stilling og ditto lønn kan svekke lysten til å søke en utdanning innen helse og omsorg, der behovene for arbeidskraft er økende. Jo flere deltidsansatte, dess flere pleiere å forholde seg til for tjenestebrukerne, noe som åpenbart er en ulempe. At det påvirker effektiviteten på arbeidsplassen når medarbeidere stadig kommer og går for dagen, er også lett å tenke seg.

Fagforbundet har «heltidskultur» som et av sine fremste krav til partiene ved høstens valg. Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland ber kommunene ta seg sammen. - Selv vil jeg fortsette mitt engasjement for flere hele stillinger i statlig sektor, sier han til LO-organet Fri Fagbevegelse. Her er det bare å stå på. For i sin perspektivmelding pekte regjeringen på nettopp mer heltid som en strategi for verdiskaping og velferd.