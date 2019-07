To av lammene til Madsen drept av hund: - Nå er det nok

nyheter

Det var politiet som tok kontakt med Madsen på mandag, og meddelte at et av lammene hans var funnet drept på stien til Hinnstein i Medkila. I tillegg var et lam funnet skadet. Den gang tok Madsen kontakt med rovviltkontakt i Statens naturoppsyn. Sistnevnte organisasjon var ikke i tvil om at det var en hund som hadde drept lammet.

Fredag gjentok episoden seg.

- Nå er det nok. Det er forferdelig trist at folk ikke har hund i båndet, og ikke har kontroll. Jeg reagerer med fortvilelse. Jeg tar godt vare på dyrene før jeg slipper dem i marka, og jeg trodde at dem skulle være trygg med tanke på rovdyr. Det er tydeligvis ikke slik, sier Madsen.

- Jeg er fortvilt. Man har kanskje ikke lov til å bruke sterkere uttrykk i avisen, men dettere er forferdelig trasig og unødvendig, legger han til.

I motsetning til hendelsen på mandag, meldte hundeeieren selv om drapet på lammet til politiet.

- Jeg anmelder saken, og så får politiet avgjøre saken videre, sier Madsen.

Madsen måtte sende sønnen sin til lammet for å avlive det.

- Lammet led og hadde det vondt da Sigurd ankom stedet. Det er alvorlig, og slik kan vi ikke ha det, sier han.