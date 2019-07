Ting å tenke på før du får katt i huset

nyheter

For tre år siden hadde Randi Myrhaug (23) aldri hatt andre kjæledyr enn akvariefisk. Hun hadde heller aldri vært inne på tanken om å skaffe katt – ikke før kjæresten hennes ymtet frampå om at det hadde vært koselig med et pelskledd familiemedlem.

– Så adopterte vi Muskat gjennom Dyrebeskyttelsen – og da var mye gjort, forteller Myrhaug. Hun stryker kattepusen over pelsen. Muskat (9) har bodd hos henne de siste 2,5 årene. I tillegg til Muskat, som er hennes egen katt, deler hun nå leiligheten i Drammen med de to fosterkattene Ann-Mariell (3) og Junior (trolig 7).