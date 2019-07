Trygg nok forenkling?

nyheter

Førerkortfornyelse for eldre er et ømtålig tema. Å miste retten til å kjøre bil kan oppleves som et alvorlig tap av livskvalitet. Men hensynet til trafikksikkerhet må selvsagt veie tyngst. Og det finnes ingen enkel formel for å balansere rettighet mot sikkerhet. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte i forrige måned et sett av forenklinger i førerkortreglene for de øvre årsklassene. Aldersgrensen for helseattest ble hevet fra 75 til 80 år, en attest som heretter kan fornyes hvert tredje år i stedet for annethvert. Samtidig ble det innført en bestemmelse om at kognitive tester bare skal benyttes når det er tydelige tegn på kognitiv svikt.

Endringene har fått tilslutning fra både Helsedirektoratet og Vegdirektoratet. Og NAF har påpekt at de nye norske kravene er mer linje med det våre naboland lenge har praktisert, og at erfaringene derfra ikke tyder på at eldre sjåfører er mer ulykkesutsatt enn andre grupper. To andre aktører, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk forening for allmennmedisin, rykker imidlertid ut og advarer mot forenklingene.