Postjubel på Kjerstad

nyheter

Da landpostbud Trond Bang Johansen kjørte den vanlige ruta si på den spesielle dagen i 1993, hang det en blomsterhilsen på hver postkasse. Dette var blomster som innbyggerne hadde finansiert ved innsamling. I tillegg til dette hadde innbyggerne laget et mer varig minne. På et stort ark hadde de laget både dikt og en tegning til landpostbud Trond, som hadde blitt signert av samtlige innbyggere.

Deretter ble det servert nystekte vafler med jordbærsyltetøy, og både barn og voksne benket seg rundt hovedpersonen. Alle innbyggerne var enige om at de hadde verdens hyggeligste landpostbud, og de gledet seg over at de skulle ha Trond blant seg i mange år til.