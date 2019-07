Anbudskonkurransen om å kjøre buss i Sør-Troms: Boreal ble forkastet

nyheter

For tre uker siden ble det klart at Boreal Buss mister kontrakten med Troms fylkeskommune på å kjøre buss i Sør-Troms. Torghatten Buss AS vant konkurransen med et tilbud på 781 millioner kroner over tolv år.

– Det er gjennomført anbudskonkurranse med forhandlinger, og evalueringen av tilbudene viste at Torghatten Buss AS har levert det beste tilbudet. Oppstart av ny kontrakt er 1. mai 2020. Kontraktsverdien er på 781 millioner kroner, og har en varighet på ni år med opsjon på forlengelse i inntil tre år, meldte fylkeskommunen i en pressemelding.