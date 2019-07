13 propeller skal gjøre Harstad-regionen attraktiv for de unge

nyheter

Propellfabrikken kan være et tiltak for å bremse forgubbing i regionen, men prosjektet mener likevel en miks mellom unge og erfarne er best.

13 personer i alderen 23-36 år har fått tilbud om deltakelse i fabrikken. Prosjektleder i Propellfabrikken, Silje Bergh Lorentzen, er fornøyd med bakgrunnen de som har blitt tilbudt plass har.