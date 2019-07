Tok saken i egne hender

nyheter

Mange har vært irritert, noen til og med rasende over boksen som rammet inn føttene på statuen av General Fleischer.

Det hele kom i stand under festspillene. Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø forklarer at prosjektet «Han Carl som Betzy» rettet seg mot manglende likestilling. De mener det er for få kvinner på sokler rundt i landet.