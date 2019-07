nyheter

Det var i desember 2015 at det ble gjort endringer i spesialhelsetjenesteloven om at alle pasienter med alvorlige sykdommer eller skader har krav på en kontaktlege under behandling og oppfølging.

Forløperen

– Vi hadde tidligere en ordning med pasientansvarlig lege. Den fungerte aldri etter intensjonen og ble lagt bort. Nå har vi fått denne nye ordningen som i stor grad er det samme, dog mer detaljert beskrevet, sier fungerende fagsjef Einar Bugge.