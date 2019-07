– Trist vandalisering

nyheter

– Det er trist at noen velger å vandalisere Han Carl som Betzy, men det viser at prosjektet absolutt har sin rett. Det er ikke nok plass i offentligheten i Norge. Kan vi snakke om likestilling nå? Hvor er likestillingen i vår nasjonale selvforståelse og historieskrivning, skriver Nordnorsk kunstmuseum i en epost til Harstad Tidende etter at vi forsøkte å få en kommentar per telefon.

– Det er vondt å se hvor lite hensyn det ble tatt til statuen under hærverket, og vi håper Carl Gustav Fleischers minnesmerke ikke tok skade av den voldsomme behandlingen det fikk.