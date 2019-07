– Når skjer det noe her?

nyheter

Jonas Lies gate er til tider en svært trafikkert gate. Både beboere i området og andre brukere av gata har henvendt seg til Harstad Tidende med spørsmål om hvorfor dette hullet ikke graves igjen og når det skjer noe her. Overingeniør Viggo Johannessen ved Drift og utbyggingstjenesten i Harstad kommune redegjør her for hva som har skjedd i saken.

Bakgrunnen for hullet

– Arbeidene i Jonas Lies gate er en del av en større vann og avløpsentreprise hvor de aktuelle kummene var knutepunkt mellom de nye rørene og påkobling med eksisterende rør. Kummene i den åpne gropen var midlertidige steinfeller, og disse skulle fjernes etter at anleggsarbeidene var ferdig.