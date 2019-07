Venstre hardt ut mot Frp: – Lei av skremselspropaganda om innvandring

nyheter

Det sier Venstres førstekandidat, Even Aronsen. Han får full støtte av partikollega og varaordfører Maria Serafia Fjellstad.

Skremselspolitikk

De reagerer sterkt på uttalelsene fra Fremskrittspartiets Eivind Stene og stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim som vil innføre innvandringsstopp i Harstad. Engen-Helgheim hevdet at det er en myte at Norge er avhengig av innvandring for å skaffe nok arbeidskraft i tiden fremover. De viste også til at en ikke-vestlig innvandrer koster Norge 8 millioner, o mener pengene kunne vært brukt på å hjelpe folk i nærområdet.