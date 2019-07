Det skjedde i 1993

nyheter

Feltet besto av to trebygg og inneholdt til sammen fem leiligheter til bruk for yngre funksjonshemmede, i tillegg til en leilighet for personale. Dette boligprosjektet kostet til sammen tre millioner kroner og var et samarbeid mellom kommunens PRO-kontor og Harstad Boligbyggelag. HA-BO hadde funksjon som byggeleder og regnskapsfører. Entreprenøren var Mur og Trehus, og husene ble tegnet av Kjell Roar Kanebog.

Elveveien skiller seg vesentlig ut fra andre borettslag, siden boligene er forbeholdt en spesiell gruppe. Kommunen skal godkjenne borettshaverne, og leilighetene kan heller ikke omsettes på det frie markedet.