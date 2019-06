Humor og sjarm på det beste

nyheter

Lørdag ettermiddag fremførte NUK-deltakere et teaterverk i Lillesalen i Harstad Kulturhus. Teaterverket hadde et alvorlig underliggende budskap om ikke å sette merkelapper på hverandre. Budskapet var likevel fremført med uhøytidelighet, humor og sjarm. Dette fikk fram latteren i publikum, og gjorde at budskapet aldri føltes påtrengt. NUK-ungdommene imponerte, og fikk fram smilebåndet på de oppmøtte.

Etter et godt fremført stykke som omhandlet et fosterbarn som møtte fordommer i en ny bygd grunnet hennes ADHD-sykdom, sang Sigrid Hansen sin egen versjon av Ed Sheerans Supermarket Flowers. Hun sang vakkert, og samtidig med en rørende sårbarhet i stemmen. Begge disse innslagene var to høydepunkter i teaterverket.