– Ofoten brann og redning har en bra beredskap og de er godt utstyrt. Samtidig er det ikke tvil om at brann i tunnel er en ekstraordinær utfordring, og vi er derfor glad for at vi får på plass denne nye brannbilen. Den har en veldig stor slagkraft og vil være et godt hjelpemiddel hvis det skulle oppstå brann i en av tunnelene i distriktet.

Det sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør for Statens vegvesen veiavdeling Midtre Hålogaland, i ei pressemelding.