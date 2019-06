Ole-Jonny Korsgaard mener kjøp av HSI-tomta var fornuftig: – Et kupp for kommunen

nyheter

– Man må forstå regnestykket for å se hvilket scoop det var for kommunen å få 23 millioner for HSI-tomta, sier Korsgaard og stiller seg undrende til måten blant andre Rødt-politiker Frode Bygdnes fremstilte kommunens salg av tomten.

LES OGSÅ: HSI fikk tomta for 23,5 mill. fra kommunen - verdien i dag er rundt 150 mill.